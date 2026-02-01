SON DAKİKA | Galatasaray evinde farka koştu! Kayserispor’u rahat geçti

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor'u konuk etti. Müsabaka Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta oynandı.
Mücadelede Adnan Deniz Kayatepe düdük çaldı. Adnan Deniz Kayatepe'nin yardımcılıklarını Süleyman Özay ile Mehmet Kısal üstlendi. Galatasaray, Kayserispor karşısında 4-0'lık skorla galip geldi.
Galatasaray'ın gollerini 7'nci dakika kendi kalesine Opoku, 26'ncı dakikada Victor Osimhen, 60'ıncı dakikada Gabriel Sara ve 90+4'üncü dakikada penaltıdan Icardi kaydetti.
Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 49'a yükseltti ve haftayı lider kapattı. Sarı-kırmızılılar, maç fazlasıyla Fenerbahçe ile puan farkını 6'ya çıkardı.
Kayserispor ise 15 puanda kaldı. Kayserispor, Süper Lig'de güncel olarak küme düşme hattında yer alıyor.
Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, Rizespor deplasmanında sahaya çıkacak. Kayserispor ise Kocaelispor'u konuk edecek.
Galatasaray - Kayserispor: 4-0
Goller: 7' Opoku (KK), 26' Victor Osimhen (P), 60' Gabriel Sara, 90+4' Mauro Icardi (P)
MAÇTAN DAKİKALAR
7. dakikada Benes'in pasında ceza yayı sağ tarafında topla buluşan Furkan Soyalp'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Uğurcan Çakır'da kaldı.
8. dakikada sağ kanattan Yunus Akgün'ün yaptığı ortada kale önünde Aaron Opoku'nun ters vuruşunda meşin yuvarlak kendi ağlarına gitti. 1-0
16. dakikada Sara'nın pasında topla buluşan Lang, ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Bilal Bayazit meşin yuvarlağı kontrol etti.
18. dakikada Lang'ın pasında sol taraftan hareketlenen Eren Elmalı'nın çevirdiği topa ceza sahası içi sol çaprazdan Osimhen'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanında auta gitti.
25. dakikada Denswil'in geri pasında araya giren Osimhen, ceza sahasına girip kaleci Bilal Bayazit'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Adnan Deniz Kayatepe, penaltı noktasını gösterdi.
26. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Osimhen, sol alt köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-0
41. dakikada Lang'ın kullandığı serbest vuruşta Torreira'nın havalandırdığı topa ceza yayı üzerinde Lemina'nın yaptığı röveşata vuruşta kaleci Bilal Bayazit meşin yuvarlağı kornere çeldi.
46. dakikada savunmadan seken topa ceza yayı üzerinden Sara'nın vuruşunda kaleci Bilal Bayazıt'tan dönen topa Osimhen'in altıpasın sağ tarafından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kale çizgisine paralel şekilde auta gitti.
54. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Eren Elmalı'nın yerden içeriye pasında sol çaprazdan Osimhen'in yaptığı vuruşta kaleci Bilal Bayazit topu kurtardı.
60. dakikada sağ kanattan Osimhen'in yerden içeri çevirdiği topa ceza sahası içi sağ çaprazdan Sara'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak köşeden ağlara gitti. 3-0
69. dakikada Mendes'in savunmanın arkasına attığı pasta topla buluşan Cardoso'nun ceza sahasına girip sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağlara gönderdi. VAR'ın uyarısıyla hakem Adnan Deniz Kayatepe ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.
90. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Ahmed Kutucu'nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Katongo'nun eline çarptı. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Adnan Deniz Kayatepe, penaltı noktasını gösterdi.
90+4. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Icardi'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 4-0
OKAN BURUK'TAN İLK 11'DE 4 DEĞİŞİKLİK
Süper Lig'de 20. haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider giren sarı-kırmızılı takım, RAMS Park'ta Kayserili renktaşını konuk etti.
Galatasaray, mücadeleye Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, Lucas Torreira, Yunus Akgün, Gabriel Sara, Noa Lang, Victor Osimhen 11'i ile çıktı.
Teknik direktör Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında deplasmanda İngiltere temsilcisi Manchester City ile hafta içinde yaptıkları müsabakanın ilk 11'ine göre 2'si mecburi 4 değişiklik gerçekleştirdi.
Buruk, 2-0 kaybettikleri Manchester City mücadelesine ilk 11'de çıkarttığı Barış Alper Yılmaz'dan sarı kart cezası, Leroy Sane'den ise sakatlığı nedeniyle yararlanamadı. Tecrübeli teknik adam, Jakobs ile İlkay'ı ise yedeğe çekti.
Okan Buruk, bu oyuncuların yerine Eren, Torreira, Yunus ve yeni transfer Lang'ı sahaya sürdü.
LANG İLK MAÇINA 11'DE BAŞLADI
Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna kattığı Hollandalı hücum oyuncusu Noa Lang, sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıktı.
İtalya temsilcisi Napoli'den kiralanan hücum oyuncusu, Zecorner Kayserispor müsabakasına ilk 11'de başladı. 26 yaşındaki futbolcu, ilk kez bir müsabakada sarı-kırmızılı formayı terletmiş oldu.
YENİ TRANSFER ASPRILLA KADRODA
Yaser Asprilla, ilk kez bir müsabakada kadroya girdi.
Galatasaray'ın İspanya'nın Girona takımından kiraladığı Kolombiyalı futbolcu, Kayserispor müsabakasında yedekler arasında süre bekledi. 22 yaşındaki kanat oyuncusu ilk kez bir resmi müsabakanın kadrosunda yer buldu.
BARIŞ MANÇO ANILDI
Galatasaray Kulübü, "Modern Çağ Ozanı" olarak adlandırılan, Anadolu rock ve pop müziğin önde gelen isimlerinden Mehmet Barış Manço'yu vefatının 27. yılında andı.
Sarı-kırmızılı kulüp, müsabaka öncesinde stattaki skor tabelalarına Barış Manço'nun fotoğrafını yayımladı. Kulüp yetkilileri, hoparlörlerden de sık sık Manço şarkıları çaldı.
Bir dönem Galatasaray Lisesi'nde eğitim gören, sarı-kırmızılı takım taraftarı olan şarkıcı, besteci, söz yazarı ve TV programcısı Barış Manço, 1 Şubat 1999'da hayatını kaybetmişti.
KAYSERİSPOR'DA TEK DEĞİŞİKLİK
Zecorner Kayserispor Teknik Direktörü Radomir Dalovic, Süper Lig'in 19. haftasında 3-0 kaybettikleri RAMS Başakşehir maçının ilk 11'inde tek değişikliğe gitti
Karadağlı teknik adam, Galatasaray deplasmanına Bilal Bayazıt, Ramazan Civelek, Semih Güler, Stefano Denswil, Lionel Carole, Furkan Soyalp, Youssef Ait Benasser, Aaron Opoku, Laszlo Benes, Miguel Cardoso, German Onugkha 11'i ile çıktı.
Dalovic, Başakşehir mücadelesinde ilk 11'de şans verdiği Mendes'i yedeğe çekerken yerine Semih Güler'i sahaya sürdü.