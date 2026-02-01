Trabzonspor’da 20 haftada 8 futbolcu sahaya kaptan olarak çıktı

Bordo-mavili takımda ligin geride kalan bölümünde 8 futbolcu, sahaya kaptan olarak çıktı.

Karadeniz ekibinde en fazla kaptanlığı 8 maçla Savic yaparken, Galatasaray'a transfer olan Uğurcan Çakır 4, Ozan Tufan ve Okay Yokuşlu ikişer, Visca, Mustafa Eskihellaç, Zubkov ve Onuachu da birer maçta kaptan olarak görev aldı.

UĞURCAN ÇAKIR'DAN SONRA DEĞİŞİM

Trabzonspor'un uzun yıllar kalesini koruyan ve kaptanlığını yapan Uğurcan Çakır'ın 4. haftadaki Samsunspor maçından sonra Galatasaray'a transfer olmasıyla takımda kaptanlık bandı sürekli el değiştirdi.

Uğurcan Çakır'ın ilk 4 haftadaki kaptanlığının ardından Savic, 7 hafta aralıksız kaptanlık bandını taktı. Ligin 11. haftasındaki Galatasaray maçında Savic'in sakatlanması, 12. haftadaki Corendon Alanyaspor maçında kaptanlardan Visca'nın da yedek kulübesinde yer almasıyla Okay Yokuşlu'ya bu görev verildi.

Süper Lig'in 13. haftasındaki RAMS Başakşehir maçına kaptan olarak çıkan Visca, 8. dakika yaşadığı ağır sakatlığın ardından ameliyat edildi ve sezonu kapadı. 14. haftada TÜMASON Konyaspor maçında Okay Yokuşlu yeniden kaptan olarak görev aldı. Okay Yokuşlu'nun yedek kulübesine çekilmesiyle 15. haftadaki Göztepe ve 16. haftadaki Beşiktaş maçlarında Ozan Tufan kaptan oldu.

Ligin 17. haftasındaki Gençlerbirliği maçında iyileşerek tekrar kaptan olarak sahaya çıkan Savic, 40. dakikada sakatlanınca yine kaptanlık değişti.

SON 3 HAFTADA 3 FARKLI OYUNCU

Trabzonspor, ligdeki son 3 maçına 3 farklı kaptanla sahaya çıktı.

Ligin 18. haftasındaki Kocaelispor maçında kaptanlık yapan Mustafa Eskihellaç cezalı durumuna düşünce 19. haftasındaki Kasımpaşa müsabakasında Zubkov'a bu görev verildi.

Teknik direktör Fatih Tekke, 20. haftadaki Hesap.com Antalyaspor maçında ise Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Onuachu'yu kaptan olarak tercih etti.