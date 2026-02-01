Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Uğur Uçar: Bu süreç istediğimiz gibi gitmiyor!
Pendikspor Teknik Direktörü Uğur Uçar, Sivasspor maçının ardından konuştu.

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Pendikspor, deplasmanda Özbelsan Sivasspor ile 0-0 golsüz berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Pendikspor Teknik Direktörü Uğur Uçar, açıklamalarda bulundu.

Uğur Uçar, "Maç istediğimiz gibi başladı daha sonra Sivasspor formasyon değişliği gösterdi. Bugün oyundan memnun değilim açıkçası. Biz daha iyi oyunlar oynadık. Bu süreç istediğimiz gibi gitmiyor. Dar bir kadromuz var. Sakat oyuncularımız var. Takım arkadaşlarımı mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Bunu da sezon sonuna kadar kovalayacağız" dedi.

