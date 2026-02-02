Alanyaspor’da Uchenna Ogundu, Augsburg’a transfer oldu!

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da beklenen ayrılık gerçekleşti. Akdeniz temsilcisi, Uchenna Ogundu'nun Bundesliga ekiplerinden Augsburg'a transfer olduğunu açıkladı.

Alanyaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbolcumuz Uchenna Ogundu'nun transferi konusunda Bundesliga ekiplerinden Augsburg kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Ogundu'ya kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder; kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz."

19 yaşındaki santrfor, bu sezon Alanyaspor'da 20 maça çıktı. Uchenna Ogundu bu süreçte 3 gol ile 2 asist üretti.