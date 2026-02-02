Athletic Bilbao, Efe Korkut’u transfer etti!

İspanya La Liga ekiplerinden Athletic Bilbao, Türk futbolcu Efe Korkut'u transfer ettiğini duyurdu.

İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, 19 yaşındaki orta saha oyuncuyla, 30 Haziran 2028'e kadar geçerli olmak üzere, iki sezon uzatma opsiyonlu sözleşme imzalandığı belirtildi.

Efe'nin eski milli futbolcu ve teknik direktör Tayfun Korkut'un oğlu olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, genç futbolcunun İspanya kariyerine Athletic Bilbao'nun üçüncü ligde mücadele eden alt takımı Bilbao Athletic'te başlayacağı vurgulandı.