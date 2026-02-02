Beşiktaş’tan Göztepe’nin genç yıldızına kanca!

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Avrupa'da transfer döneminin kapanması sonrası çalışmalarını hızlandırdı.
Emmanuel Agbadou ve Hyeon-gyu Oh transferlerinde geri sayıma geçen Beşiktaş'ın Göztepe'den Junior Olaitan'la da ilgilendiği aktarıldı.
Beşiktaş'ın Junior Olaitan transferi için Göztepe ile görüşmelere başladığı kaydedildi.
Junior Olaitan, bu sezon Göztepe'de 18 maça çıktı ve 2 gol atma başarısı gösterdi.
Beninli on numaranın güncel piyasa değeri 1 milyon 200 bin euro.
Junior Olaitan'ın Göztepe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek.