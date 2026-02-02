Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş’tan Göztepe’nin genç yıldızına kanca!
Giriş Tarihi: 3.02.2026 01:24 Son Güncelleme: 3.02.2026 01:25

Beşiktaş’ta transfer çalışmalarını hızlandıran kurmayların, Göztepe’den Junior Olaitan’ı radarına aldığı belirtildi.

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Avrupa'da transfer döneminin kapanması sonrası çalışmalarını hızlandırdı.

Emmanuel Agbadou ve Hyeon-gyu Oh transferlerinde geri sayıma geçen Beşiktaş'ın Göztepe'den Junior Olaitan'la da ilgilendiği aktarıldı.

Beşiktaş'ın Junior Olaitan transferi için Göztepe ile görüşmelere başladığı kaydedildi.

Junior Olaitan, bu sezon Göztepe'de 18 maça çıktı ve 2 gol atma başarısı gösterdi.

Beninli on numaranın güncel piyasa değeri 1 milyon 200 bin euro.

Junior Olaitan'ın Göztepe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek.

Ayema FC'de futbola başlayan Junior Olaitan daha sonra Niort, Troyes ve Grenoble'de oynadı.

Göztepe, sezon başında Junior Olaitan için 850 bin euroluk bonservis bedeli ödedi.

Junior Olaitan, Benin Milli Takımı'nda 38 maça çıktı ve 5 gol sevinci yaşadı.

