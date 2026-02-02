Beşiktaş’tan Göztepe’nin genç yıldızına kanca!

Junior Olaitan, bu sezon Göztepe'de 18 maça çıktı ve 2 gol atma başarısı gösterdi.

Beninli on numaranın güncel piyasa değeri 1 milyon 200 bin euro.

Junior Olaitan'ın Göztepe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek.