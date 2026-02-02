CANLI | Süper Lig’de Kocaelispor – Fenerbahçe maçı!

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Karşılaşma Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak.
Müsabakada Alper Akarsu düdük çalacak. Alper Akarsu'nun yardımcılıklarını Murat Altan ile Bilal Gölen üstlenecek.
Kocaelispor – Fenerbahçe maçı saat 20.00'de başlayacak. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet Oğuz, Balogh, Djiksteel, Haidara, Show, Keita, Linetty, Agyei, Rivas, Petkovic.
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Guendouzi, Asensio, Nene, Musaba, Talisca.
FENERBAHÇE 43 PUANDA
Fenerbahçe, Süper Lig'de geride kalan 19 haftada 43 puan toplama başarısı gösterdi.
Domenico Tedesco'nun öğrencileri bu süreçte 12 galibiyet ve 7 beraberlikle sahadan ayrıldı.
Kocaelispor ise şu ana kadar 24 puan topladı.