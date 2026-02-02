CANLI | Süper Lig’de Kocaelispor – Fenerbahçe maçı!

MUHTEMEL İLK 11'LER

Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet Oğuz, Balogh, Djiksteel, Haidara, Show, Keita, Linetty, Agyei, Rivas, Petkovic.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Guendouzi, Asensio, Nene, Musaba, Talisca.

FENERBAHÇE 43 PUANDA

Fenerbahçe, Süper Lig'de geride kalan 19 haftada 43 puan toplama başarısı gösterdi.

Domenico Tedesco'nun öğrencileri bu süreçte 12 galibiyet ve 7 beraberlikle sahadan ayrıldı.

Kocaelispor ise şu ana kadar 24 puan topladı.