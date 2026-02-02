Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri CANLI | Süper Lig’de Kocaelispor – Fenerbahçe maçı!
Giriş Tarihi: 2.02.2026 17:13

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Kocaelispor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Maçın canlı anlatımı haberimizde.

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Karşılaşma Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak.

Müsabakada Alper Akarsu düdük çalacak. Alper Akarsu'nun yardımcılıklarını Murat Altan ile Bilal Gölen üstlenecek.

Kocaelispor – Fenerbahçe maçı saat 20.00'de başlayacak. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet Oğuz, Balogh, Djiksteel, Haidara, Show, Keita, Linetty, Agyei, Rivas, Petkovic.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Guendouzi, Asensio, Nene, Musaba, Talisca.

FENERBAHÇE 43 PUANDA

Fenerbahçe, Süper Lig'de geride kalan 19 haftada 43 puan toplama başarısı gösterdi.

Domenico Tedesco'nun öğrencileri bu süreçte 12 galibiyet ve 7 beraberlikle sahadan ayrıldı.

Kocaelispor ise şu ana kadar 24 puan topladı.

