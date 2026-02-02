Dorgeles Nene: Kolay olmayacağının farkındaydık!

Taraftarlara dikkat çeken Dorgeles Nene, "Taraftarlarımız için de bir parantez açmam gerekiyor. Her zaman arkamızdalar ve bize destek oluyorlar. 3 puan için mutluyuz ama çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Attığı golle ilgili soruya Dorgeles Nene, "Bütün noktalar, detaylar önemli bu konuyla ilgili olarak. Bazı durumlarda yerden, bazı durumlarda havadan orta yapmanız gerekiyor, bu pozisyonla ilgili. Gol atabilmek için hangisi uygunsa o andaki şarta göre değerlendirmek gerekiyor" cevabını verdi.