Dorgeles Nene: Kolay olmayacağının farkındaydık!

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kocaelispor deplasmanında 2-0 kazanan Fenerbahçe'de Dorgeles Nene açıklamalarda bulundu.
Karşılaşmayı değerlendiren Dorgeles Nene, "Zor geçeceğini biliyorduk ve kolay olmayacağının farkındaydık. Takım olarak iyi oynadık. Çok önemli bir galibiyet aldık. 3 maçtır galibiyet alamıyorduk ve bu anlamda da çok önemli bir galibiyet oldu" dedi.
Taraftarlara dikkat çeken Dorgeles Nene, "Taraftarlarımız için de bir parantez açmam gerekiyor. Her zaman arkamızdalar ve bize destek oluyorlar. 3 puan için mutluyuz ama çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Attığı golle ilgili soruya Dorgeles Nene, "Bütün noktalar, detaylar önemli bu konuyla ilgili olarak. Bazı durumlarda yerden, bazı durumlarda havadan orta yapmanız gerekiyor, bu pozisyonla ilgili. Gol atabilmek için hangisi uygunsa o andaki şarta göre değerlendirmek gerekiyor" cevabını verdi.