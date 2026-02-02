Fenerbahçe 20 yıl sonra bir ilki başardı!

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Kocaelispor'u 2 golle geçti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller Marco Asensio ve Dorgeles Nene'den geldi. Geçtiğimiz hafta evinde Göztepe'ye puan kaybeden Kanarya, Kocaeli'de aldığı galibiyetle ezeli rakibi Galatasaray'ın kazandığı haftada hata yapmadı. Tedesco'nun öğrencileri bu sonuçla puanını 46'ya yükseltirken, gelecek hafta Gençlerbirliği ile karşılaşacak.Fenerbahçe, bu sezon ligde ilk 20 maçta 13 galibiyet, 7 beraberlik alırken mağlubiyet yaşamadı. Sarı-lacivertliler son olarak 2005-2006 sezonunda ilk 20 haftada yenilgi yaşamamıştı.Körfez ekibini 2-0 yenen Fenerbahçe, Eyüpspor ve Alanyaspor deplasmanlarından sonra bugün de sahadan galibiyetle ayrılarak dış sahada üst üste 3. galibiyetini elde etti. Fenerbahçe, deplasmanda 7. galibiyetini alırken topladığı 25 puanla da bu alanda zirvede yer aldı.