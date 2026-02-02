Fenerbahçe’de Domenico Tedesco’dan Jhon Duran açıklaması!

Jhon Duran'ın ağrıları nedeniyle kadroda yer almadığını belirten Domenico Tedesco, "Ben aynı yoldan ilerlemeye devam edeceğim. Söylentiler hakkında net bir yorum yapmayacağım. Jhon, bizim oyuncumuz. Ayağında bir ağrı hissediyor ve tedavisi devam ediyor. Tedavisi devam ettiği için kolay değil" ifadelerini kullandı.

Sidiki Cherif transferiyle ilgili konuşan Domenico Tedesco, "Mutluyum onun gibi yetenekli bir oyuncunun transferinden dolayı. Hem potansiyelini hem kalitesini gösterdi. Onu bu kadar genç yaşta buraya getirdiğimiz için mutluyum. Burada olduğum için mutluyum" açıklamasını yaptı.