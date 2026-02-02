Fenerbahçe’de Domenico Tedesco’dan transfer sözleri!

'DEDİKODULAR HAKKINDA YORUM YAPAMAM'

Transfer dedikodularının sorulması üzerine Tedesco, "Sezonun ilk yarısında oynadığımız takımı ben kurmamış olsam bile Fenerbahçe'den teklif aldığım ilk an takıma baktım. Takım hoşuma giderse o takıma giderim. Bu takım için başarısız olacak hissiyatına kapılsaydım buraya gelmezdim. İmza attıktan sonra bu takım benim takımım oldu. Transfer penceresi 6'sında kapanıyor. Dedikodular hakkında yorum yapamam. Hiçbir bilgim yok" sözlerini sarf etti.

'KOCAELİSPOR'A KARŞI BURADA OYNAMAK HER ZAMAN ZOR'

Kocaelispor deplasmanının zorluğuna dikkat çeken Tedesco, "Kocaelispor'a karşı burada oynamak her zaman zor. Takım olarak belli şablonları var. İyi bir takıma karşı oynadık. Petkovic zaman zaman pivot santrfor gibi oynuyor. Ceza sahasında zaten tilki gibi. Zaman zaman merkeze yaklaşıyor. Forvet oyuncusu geriye yaklaşınca kanat oyuncularına alan açılıyor. Taraftarı da göz önünde bulundurunca zor oluyor buradaki maç. Bizler her zaman önde baskı yapmak istiyoruz ve oyuncularımıza anlatıyoruz. Bizim belli bir kimliğimiz var ve bunu sahaya yansıtmak istiyoruz. Bugün ilk 20 dakikada oyun zorlu geçti. İstediğimiz şeyleri sahaya yansıtmak mümkün değildi" şeklinde konuştu.