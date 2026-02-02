Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Göztepe, Juan için 15 milyon euroyu reddetti!
Giriş Tarihi: 2.02.2026 20:54

Göztepe, Juan için 15 milyon euroyu reddetti!

Göztepe forması giyen Juan’a 15 milyon euroluk teklif geldiği öğrenildi.

Göztepe, Juan için 15 milyon euroyu reddetti!
  • ABONE OL

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de Brezilyalı futbolcu Juan'a Avrupa'dan takip çıktığı belirtildi.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'in Juan için harekete geçtiği aktarıldı.

Lille'in Juan için Göztepe'ye 15 milyon euroluk teklifte bulunduğu kaydedildi.

Rudy Galetti'nin haberine göre; Göztepe'nin Juan için gelen transfer teklifini kabul etmediği vurgulandı.

Göztepe'nin Juan'ı sezon sonuna kadar takımda tutmak istediği belirtildi.

Juan, bu sezon Göztepe'de 19 maça çıktı. Brezilyalı oyuncu, bu müsabakalarda 6 gol ile 4 asist üretti.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Göztepe, Juan için 15 milyon euroyu reddetti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz