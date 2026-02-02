Göztepe, Juan için 15 milyon euroyu reddetti!

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de Brezilyalı futbolcu Juan'a Avrupa'dan takip çıktığı belirtildi.
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'in Juan için harekete geçtiği aktarıldı.
Lille'in Juan için Göztepe'ye 15 milyon euroluk teklifte bulunduğu kaydedildi.
Rudy Galetti'nin haberine göre; Göztepe'nin Juan için gelen transfer teklifini kabul etmediği vurgulandı.
Göztepe'nin Juan'ı sezon sonuna kadar takımda tutmak istediği belirtildi.
Juan, bu sezon Göztepe'de 19 maça çıktı. Brezilyalı oyuncu, bu müsabakalarda 6 gol ile 4 asist üretti.