Manchester United, Carrick ile yükselişe geçti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da Ruben Amorim'in ayrılığının ardından geçici teknik direktörlük görevine getirilen Michael Carrick, iyi bir başlangıç yaptı.

Carrick yönetiminde ligde sırasıyla Manchester City, Arsenal ve Fulham ile karşılaşan kırmızılar, bu maçların tamamını kazanarak 3'te 3 yaptı.44 yaşındaki teknik adamın göreve geldiği 21. hafta sonunda 7. sırada yer alan Manchester temsilcisi, üç basamak birden yükselerek Premier Lig'de 4. sıraya çıktı. Amorim sonrası kısa sürede önemli rakipler karşısında alınan üç galibiyetle Michael Carrick, performansıyla dikkat çekti.

Michael Carrick yönetiminde çıktığı 3 maçta Manchester United, rakip fileleri 8 kez havalandırırken kalesinde 4 gol gördü. Oynattığı hücum futboluyla 44 yaşındaki teknik adam, seyir zevki yüksek bir takım görüntüsü ortaya koydu.

Ayrıca United, 21. haftada lider Arsenal ile arasındaki 17 puanlık farkı, 24. hafta itibarıyla 12 puana indirdi.

