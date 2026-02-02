Marco Asensio: Savaşmaya devam edeceğiz!

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kocaelispor deplasmanında 2-0 kazanan Fenerbahçe'de Marco Asensio açıklamalarda bulundu.
Rizespor maçındaki attığı golle Kocaelispor maçındaki golünü kıyaslaması istenen Marco Asensio şu sözleri dile getirdi:
"Bana göre de buradaki gol daha güzeldi. Benim için en önemli golüm, son attığım goldür. Zor bir stadyumda oynadık, iyi bir takıma karşı oynadık. İyi bir 3 puan aldık ve savaşmaya devam edeceğiz."
Karşılaşmayı değerlendiren Marco Asensio, "Girdiğimiz pozisyonları değerlendirmenin çok önemli olduğunu biliyorduk. Bunu da başardık. Takım olarak iyi mücadele ettik. 3 puan için mutluyuz. Sene sonundaki hedefimiz için savaşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.