Nelson Semedo: Sonuçtan dolayı çok mutluyum!

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kocaelispor deplasmanında 2-0 kazanan Fenerbahçe'de Nelson Semedo açıklamalarda bulundu.

Müsabakayı değerlendiren Nelson Semedo, "Harika bir galibiyet elde ettiğimizi söylemek istiyorum. Kolay bir maç olmayacağını biliyorduk. İyi bir takım ve iyi hazırlanmış bir takıma karşı oynadık. Taraftarları da bana göre iyi bir destek verdi, bizim taraftarımız da müthiş destek gösterdi bugün. Her zaman bizimleler. Onlara teşekkür ederim" dedi.

Nelson Semedo sözlerini şu şekilde tamamladı: "Zor olacağını biliyorduk ama mental ve fiziksel olarak hazırdık. Herkes katkı sağladı. Sonuçtan dolayı çok mutluyum, mutluyuz. Daha iyisi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."