Porto’nun namağlup serisi 20. haftada bitti!

Giriş Tarihi: 3.02.2026 01:56

Porto, Portekiz Ligi’nin 20. haftasında Casa Pia’ya deplasmanda 2-1 mağlup oldu.

Casa Pia, Portekiz Ligi'nin 20. haftasında Porto ile karşı karşıya geldi. Porto, Casa Pia deplasmanından 2-1 mağlup ayrıldı.

Casa Pia'nın gollerini 12'nci dakikada Gaizka Larrazabal ile 45'inci dakikada kendi kalesine Thiago Silva kaydetti. Porto'da fileleri 46'ncı dakikada Pablo Rosario havalandırdı.

Porto'da William Gomes, 79'uncu dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı.

Bu sonucun ardından Casa Pia puanını 18'e yükseltti. Porto ise 55 puanda kaldı.

Porto, Portekiz Ligi'ndeki ilk mağlubiyetini Casa Pia deplasmanında aldı.

