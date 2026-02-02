Yüksel Yıldırım: Raheem Sterling ile ilgileniyoruz!

Samsunspor, son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin eski yıldızı Raheem Sterling ile transfer görüşmeleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. 31 yaşındaki İngiliz futbolcunun menajeriyle temas kuran kırmızı-beyazlılar, transfer için düğmeye bastı.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım yaptığı açıklamada, Raheem Sterling ile temas kurduklarını belirterek, henüz bir resmi teklif sürecinin yaşanmadığını ifade etti.