Beşiktaş transferi açıkladı

Beşiktaş, Göztepe'den kadrosuna kattığı Junior Olaitan'la 1 yılı opsiyonlu 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun nihai transferi konusunda Göztepe'yle anlaşmaya varıldığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Junior Olaitan ile 3,5+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Junior Olaitan'a Beşiktaş ailesine 'Hoş geldin' diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz."

23 yaşındaki futbolcu, bu sezon sarı-kırmızılı formayla 17'si Trendyol Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 18 maçta görev yaptı ve 2 gole imza attı.