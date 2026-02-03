Noa Lang’a tam not!

Napoli'den sakat gelen G.Saray'ın yeni kanat oyuncusu Noa Lang, geçen hafta yeni takımıyla sadece bir tam antrenman yaptı ve tedavisine yoğunlaştı. Barış Alper ve Sane'nin yokluğunda Kayserispor maçına ilk 11'de başlayan Lang, performansıyla beğeni kazandı. Yüzde yüz hazır olmamasına rağmen kalitesini gösteren Hollandalı sol açık, hocası Okan Buruk'un yeni jokeri olacak. Galatasaray'a çabuk alışan Noa Lang, ilk maçını özelleştirmek istedi ve İstanbul'a özel fotoğrafçı getirdi. Özel fotoğrafçısının çekimlerini eşi ile birlikte dikkatle seçtiği öğrenilen 26 yaşındaki oyuncu, bunlardan da albüm yapacak. Kiralık sözleşmesine 30 milyon Euro opsiyon yazılan Lang, sarı-kırmızılı takımda devam etmek istiyor.

İLK MAÇINDA NE YAPTI?

Pas isabeti: %91.5

İkili mücadele: 7/9

Hava topu kazanma: 1/1

Şut isabeti: 1/2

Şut engelleme: 2

Şut pası: 1