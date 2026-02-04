Genç değil net oyuncu istiyoruz

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, transferde çok çalıştıklarını ancak maliyetlerin çok arttığını söyledi. Trabzon tarihinin en yüksek bedellerini önerdikleri isimlerin bile bu önerileri kabul etmediğini belirten Tekke, genç değil net oyunculara yöneldiklerini vurguladı. Maç için ise şu yorumu yaptı: "Dar alanlardaki becerilerimizi doğru kullanmamız lazım.Acelecilik var. Devre arasındadedim. Genç oyuncular var. Ofsayt olsa da yediğimiz golde iptal edilse de hatalarımız var. Bence ligin bizim için seyrini belirleyecek, zor geçeceğini düşündüğüm periyoda giriyoruz. Samsun-F.Bahçe-G.Antep ve sonrasındaki iki maç bizim seyrimizi belirleyecek."