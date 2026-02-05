Kanteli F.Bahçe bugün Atv’de

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. hafta heyecanı yaşanırken C Grubu'nda yer alan Fenerbahçe bugün Kadıköy'de 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Erzurumspor'u ağırlayacak.
İlk maçında Beşiktaş'a yenilen, ardından Beyoğlu Yeni Çarşı'yı yenen sarı-lacivertlilerin 20.30'da başlayacak ve Ömer Faruk Turtay tarafından yönetilecek mücadelesi ATV'den canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek. Karşılaşmanın önü ve sonundaki tüm gelişmeler A Spor'dan futbolseverlerle bulaşacak.
İki takım geçen sezon da aynı grupta yer almış, Kanarya rakibini 5-0 mağlup etmişti Fenerbahçe'nin yeni transferi Kante'nin de Kadıköy'de taraftarın huzurunda olması bekleniyor.
İlk buluşmada Fransız yıldız kulübede olacak. Bir diğer yeni transfer Sidiki Cherif ise maça 11'de başlayacak.
Kocaelispor maçındaki yaptığı hareket nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Skriniar takımdaki yerini alamayacak.