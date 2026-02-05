Sözleşmeyi konuşmam

İcardi maç sonrası rekoruyla ilgili, "Büyük bir rekor benim için. Gollerimle birlikte kupalar kazanarak takıma yardım etmeye çalıştım.
3 kulvarda da ilerlemeye devam edeceğiz. Juventus'a karşı büyük bir maç var. Avrupa'nın en iyilerine karşı oynamak için Şampiyonlar Ligi'ndeyiz" dedi. Arjantinli yıldız yeni sözleşme imzalayıp imzalamayacağı hakkında ise, "Şimdi önemli değil bunlar. Hazirana kadar sözleşmem var. Net olan, 6 ay boyunca en iyisini yapmaya çalışacağım.
Galatasaray için benim için en iyisi neyse o olacak. Daha sonra konuşacağız" ifadesini kullandı.