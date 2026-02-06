Haber turu

Aslan'da 1.2 milyon Wien'de 250 bin Euro!

Galatasaray'dan ayrılan Yusuf Demir, altyapısından yetiştiği kulüp Rapid Wien'e geri döndü. Yeşil-beyazlılar, oyuncuyla 2027 yazına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı. Yusuf Demir, dönüşüyle ilgili yaptığı açıklamada, "Ben her zaman Rapidliyim. Yeniden forma giyecek olmaktan mutluyum. Yeni teknik ekip, takım arkadaşlarım, taraftarlar ve özellikle kardeşim Furkan'la yeniden aynı kulüpte olmak benim için çok özel" dedi. G.Saray'da senelik 1.2 milyon Euro alan futbolcu, Wien'de sezon sonuna kadar 250 bin Euro kazanacak.



Samsunspor'un yeni transferi Elayis, Türk oldu

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da vatandaşlık işlemleri tamamlanan Elayis Tavsan'ın Türk statüsünde forma giyeceği bildirildi. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Elayis Tavsan'ın, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık işlemlerinin kısa sürede tamamlanmasına verdiği destekten dolayı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve tüm devlet yetkililerine teşekkür edildi. Verona'dan transfer edilen ve annesi Türk olan Hollanda doğumlu 25 yaşındaki kanat oyuncusu, mavi kartla Türk statüsünde forma giyecek.



Antalyaspor taraftarı Örenç'e güveniyor

Trabzonspor karşısında 1-1'lik skorla zorlu 1 puanı alan Antalyaspor'da teknik direktör Sami Uğurlu, hakeme yaptığı itiraz sebebiyle kırmızı kart görmüştü. Yardımcı antrenör Mehmet Ender Örenç de bu sebeple basın toplantısında açıklamalarda bulunmuştu. 32 yaşındaki çalıştırıcının maç analizinin çok iyi olduğunu vurgulayan kırmızı-beyazlı taraftarlar sosyal medyada, "Yardımcı hoca böyle olur", "Analiz dediğin budur", "Böyle tane tane temiz maç sonu açıklamalarına alışkın değiliz" yorumları yaptı. Antalyaspor, bu hafta sonu ligde İstanbul'da Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.



G.Saray'a Ozan Ergün F.Bahçe'ye Ali Şansalan

TRENDYOL Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu. Program şöyle: