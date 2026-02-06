Kadıköy’de yıldızlı gece!

TALISCA FARKI!

Anderson Talisca, F.Bahçe forması ile bu sezon 33 maçta 19 gole ulaşırken bunun yanına 3 asist de ekledi.

ASENSIO SAHNEDE

Asensio, beraberliği bulan golü atarak takımını kendine getirirken bu sezon 11 gol ve 7 asistlik katkı verdi.

SKRINIAR'A 2 MAÇ CEZA

Kocaelispor maçında rakip takım tribünlerine yönelik hareketi sonrasında PFDK'ya sevk edilen Milan Skriniar'ın cezası belli oldu. Slovak stoper'e 2 maç men kararı geldi. Deneyimli oyuncu dün Türkiye Kupası'ndaki Erzurumspor maçının yanı sıra, ligdeki G.Birliği karşılaşmasında forma giyemeyecek.



MUSABA VE MERT AVRUPA'DA YOK!

F.Bahçe Teknik Direktörü Tedesco, güncellenecek olan UEFA listesine yazılmayacak isimleri açıkladı. Guendouzi, Sidiki Cherif ve Kante'yi UEFA'ya bildireceklerini söyleyen İtalyan teknik adam şunları söyledi: "Musaba ile konuştum. Mert ve Musaba liste dışında olacak. Ben oyuncuya bu durumu açıkladım. Kendisi de anlayışla karşıladı. Duygusal anlamda zor oldu ama kendisi pozitif biri. Musaba bana lig ve kupa için her zaman hazır olduğunu söyledi."