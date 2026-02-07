400 milyon euro’yu hayal bile edemezdim

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, katıldığı 'Brand&Sport Summit' organizasyonunda kulübün mali yapısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılıların bir dünya markası olduğunu söyleyen Özbek, "G.Saray'ın 400 milyon Euro civarında bir bütçesi var. 2015 yılında Galatasaray Başkanı olarak bugünü hayal etsem bunu bir rüya olarak kabul ederdim. 'Böyle bir şey olmaz' derdim. G.Saray bir dünya markası. 2022 yılında 20 milyon Euro seviyesinde olan sponsorluk desteği, bu sene itibarıyla 85-90 milyon Euro bandına geldi. Bu her iki tarafın memnuniyetini gösteriyor"
dedi. Yayın gelirindeki düşüşe de değinen Özbek, ''2015'te yayın geliri yaklaşık 500 milyon Euro seviyesinde. Bugün gelinen noktada bu rakam yarıdan fazla azalmış durumda'' ifadelerini kullandı.