400 milyon euro’yu hayal bile edemezdim

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, katıldığı 'Brand&Sport Summit' organizasyonunda kulübün mali yapısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılıların bir dünya markası olduğunu söyleyen Özbek,dedi. Yayın gelirindeki düşüşe de değinen Özbek, ''2015'te yayın geliri yaklaşık 500 milyon Euro seviyesinde. Bugün gelinen noktada bu rakam yarıdan fazla azalmış durumda'' ifadelerini kullandı.