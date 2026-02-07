Avrupa’da Nhaga yok, Asprilla var!

G.SARAY, UEFA Şampiyonlar Ligi listesini güncelledi. Yeni transferler Noa Lang ve Sacha Boey dışında üçüncü isim olarak Yaser Asprilla kadroya yazıldı. Renato Nhaga ve Can Armando Güner'e ise yer kalmadı. 3 değişiklik hakkına sahip sarıkırmızılı takımda listeden Berkan Kutlu, Yusuf Demir dışında Arda Ünyay çıkarıldı. Bu arada 18 yaşındaki Can Armando Güner'in, 350 bin Euro karşılığında Mönchengladbach'tan bonservisi alındı. Genç sağ kanat dün imzayı attı.

KAZIMCAN BAŞAKŞEHİR'DE

Sol bek Kazımcan Karataş ise sezon sonuna kadar Başakşehir'e kiralandı.