Fırtına hedefe kilitlendi

Trabzonspor, bu akşam deplasmanda Samsunspor'a konuk olacak. Ligde 42 puanla 3. sırada yer alan bordomavililer, zirve iddiasını sürdürmek için bu maçtan galibiyetle ayrılmayı planlıyor. Geçen hafta Antalya deplasmanında 2 puan bırakan Fatih Tekke'nin öğrencileri, bu mücadeleden istediğini alarak yeniden çıkışa geçmenin hesapları içinde. Ayrıca Samsun karşısında son iki deplasman maçını kaybeden Trabzonspor, kötü grafiği de değiştirmeyi hedefliyor.

GELENLER

C.Nwaiwu 5.5 milyon Euro

M.Lovik 4 milyon Euro

Umut Nayir Bedelsiz

GİDENLER

D.Sikan 4 milyon Euro

K.Olaigbe 3 milyon Euro (kiralık)

R.Baniya 1 milyon Euro

Draguş Kiralık

Cihan Çanak Kiralık

Serdar Saatçı Kiralık

Poyraz Yıldırım Kiralık

Arif Boşluk Kiralık



COŞKULU UĞURLAMA

TRABZONSPOR taraftar grubu Vakfıkebirliler, Samsunspor deplasmanına giden takımı coşkuyla uğurladı. Teknik direktör Fatih Tekke'ye büyük ilgi gösteren bordo-mavili futbolseverler, meşalelerle takımı yolculadı.