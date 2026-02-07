Keyfini çıkaracağım

MURILLO, havalimanında yaptığı açıklamada, "Transferimde emeği geçen herkese özellikle de başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Burada bulunduğum sürenin keyfini çıkarıp güzel maçlar oynamaya çalışacağım" ifadelerini kullandı.

DE ZERBİ SAĞ OLSUN!

AMİR Murillo'yu Beşiktaş'a getiren sürecin mimarı Marsilya Teknik Direktörü Roberto de Zerbi oldu. İtalyan hoca, 'yeterince hırslı olmadığı' gerekçesiyle Panamalı sağ bekle idmanda tartışma yaşadı. Ardından 1 Şubat Pazar günü kadro dışı bıraktı. Kulüp yetkilileri, oyuncudan kendisine kulüp bulmasını istedi. Karar tam Avrupa'da transfer döneminin kapanmasının eşiğinde gelirken durumdan Beşiktaş haberdar edildi ve mutlu sonla biten transfer görüşmelerinin startı verildi.