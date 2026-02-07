Sabah Spor yazarlarıyla 1 soru - 5 cevap

SORU: Ara transferde yapılan takviyelere baktığınızda hangi takım daha avantajlı?

MURAT ÖZBOSTAN

Şampiyonu Beşiktaş belirler

Transfer dönemi, Galatasaray için başarılı geçti. Lider konumdaki Aslan, şampiyonluk yarışında Fenerbahçe'ye karşı avantajını korumak için kadro kalitesini artırdı. Okan Buruk'un, "Daha iyiyiz" yorumu da bu kadro kalitesiyle ilgili. Eğer kalan maçlarda bu eklemeler sahaya yansırsa, Galatasaray ligi yine götürür. Fenerbahçe de büyük adımlar attı ve Kante gibi bir dünya yıldızının gelmesiyle orta sahada devrim yarattı. Mağlubiyetleri olmaması da büyük psikolojik artı. Eğer Fenerbahçe kalan maçlarda kayıpsız devam ederse (özellikle derbilerde), farkı kapatıp geçme ihtimali var G.Saray'ı... Trabzonspor belki sürpriz yapabilir ama şampiyonluk şansı yok. Beşiktaş çok geride, zirveye yetişeceğini düşünmüyorum. Ama iyi transferler yaptı. Şampiyonluk bileti Beşiktaş'tan geçer!

LEVENT TÜZEMEN

G.Saray doğru hamleler yaptı

G.Saray, ara transferde 3 çeşit yol izledi. 1-Kulübü tanıyan, yüksek fiyatta sattığı Boey'i kiraladı, doğru bir hamle. 2-Lang'ı Napoli'den kiraladı. Hollanda Milli Takımı'nda da oynuyor. İlk maçta ayaklarına hakim, tekniği yüksek, içeri-dışarı çalım atabilen, topla dikine rakip kaleye hücum edebilen özelliklere sahip olduğunu gösterdi. Katkı sağlayacağına inanıyorum. 3-Asprilla, Nhaga ve Can Armando gibi genç ve gelecek vadeden oyuncular alındı. Asprilla'yı beğendim. Çalım becerisi yüksek, dar alanda rakibini kolay geçebiliyor. Eğer 'al-ver' anlayışıyla pas oyununu sergilerse, takıma penaltılar kazandırır. 4 büyük takıma baktığımızda F.Bahçe, pahalı oyuncularla şov yaptı. Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın rotasına göre hareket etti. Trabzonspor ise ihtiyaçlarını giderdi diyebiliriz.

FATİH DOĞAN

Murillo transferi öne çıkıyor

F.Bahçe, Kante'yi alarak ocak ayının en gösterişli hareketini yaptı. En-Nesyri ve Duran'ın gönderilip Guendouzi, Musaba ve Sidiki'nin alınması yerindeydi. Beşiktaş'ın gönderdiği oyuncuların kalitesi kötü değildi ancak bir değişim sürecine girildi. Gelenler için de en etkili olarak Murillo öne çıkıyor. Gerçekçi bakacak olursak bu kadrodan zaten şampiyonluk beklenmez ama Avrupa gelirse ben başarı sayarım. Galatasaray da eksiklerini giderdi ama hem Süper Lig hem de Avrupa'yı birlikte götürecek derinlikte değil. Fenerbahçe ise rakiplerine göre daha derin bir kadroya sahip oldu.

İSKENDER GÜNEN

Verecekleri katkıyı göreceğiz

Her takım, kadrosunu güçlendirmek için ara transfer sezonunda oyuncular aldı. Özellikle Fenerbahçe, Galatasaray ve son günlerde Beşiktaş öne çıkan ekipler oldu. Fakat bir başka gerçek var ki ara transferde yapılan takviyelerin takıma verecekleri katkı. Bunu şu anda bilebilme şansımız yok. Onun için hangi takım, diğerine göre öne çıkar maçlar oynandığı zaman göreceğiz.

BÜLENT TİMURLENK

F.Bahçe ilginç bir yol izledi

G.Saray'ın Lemina'nın yerine değil, Lemina'nın yedeği olacak futbolcu arayışında 30-40 milyon Euro'luk adamlara yönelmesi anlamlı değildi. Lang iyi transfer, Boey'e 'Babam ve Oğlum'daki gibi bir oda verdiler galiba. F.Bahçe'nin totalde 3 santrfor gönderip, kuvvetli orta sahasını daha da kuvvetlendirmesi ilginç bir futbol tercihi. Beşiktaş'ın hedefi, Türkiye Kupası olmalı. Avrupa Ligi'nde olmayacak Beşiktaş, finansal olarak yine açmaza girerdi.