Havamız pozitif inancımız tam!

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, galibiyeti hak ettiklerini belirterek, "Oyuncularımın ortaya koyduğu istek ve performans gayet iyiydi.dedi. Zubkov'un sakatlığıyla ilgili ise, "F.Bahçe maçına yetişmeme ihtimali daha yüksek" diye konuştu. Transfere de değinirken, "Bir kanat oyuncusunu aldık diye düşünüyorduk. Son ana kadar elimizden geleni yaptık ama bizden kaynaklı olmayan sebeplerden dolayı gerçekleşmedi" ifadesini kullandı.