Havamız pozitif inancımız tam!

Giriş Tarihi: 8.02.2026

Fatih Tekke, takımdaki olumlu ortamın dışarıya tam tersi yansıtıldığını söyledi

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, galibiyeti hak ettiklerini belirterek, "Oyuncularımın ortaya koyduğu istek ve performans gayet iyiydi. Takımdaki pozitif havanın tersini yansıtmak isteyenler var. Bunlar doğru değil. Biz gayet iyiyiz, inancımız tam. Daha fazla destek istiyoruz. Hep birlikte ayakta duracağız" dedi. Zubkov'un sakatlığıyla ilgili ise, "F.Bahçe maçına yetişmeme ihtimali daha yüksek" diye konuştu. Transfere de değinirken, "Bir kanat oyuncusunu aldık diye düşünüyorduk. Son ana kadar elimizden geleni yaptık ama bizden kaynaklı olmayan sebeplerden dolayı gerçekleşmedi" ifadesini kullandı.
