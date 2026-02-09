Kante huzura çıkıyor!

Yılan
hikâyesine dönen transferi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Veliaht prensi Salman'ın devreye girmesiyle çözülen ve Fenerbahçe'ye 2.5 yıllık imza atan N'Golo Kante bugün sarı-lacivertli formayla ilk maçına Kadıköy'de çıkacak.
Tedesco planını Kante- Guendouzi-Asensio
üçlüsü üzerine kurdu. Fransız yıldızın G.Birliği maçında ortaya koyacağı performansı sadece sarı-lacivertli taraftarlar değil tüm futbolseverler merakla bekliyor. Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki forveti Cherif bileğindeki sakatlığı atlatıp dün takımla çalıştı.
Bugün 11'de olmaması halinde ilerleyen dakikalarda görev alma ihtimali yüksek. Sarı-lacivertli takımda PFDK'tan iki maç ceza alan Skriniar, kupanın ardından bugün de takımdaki yerini alamayacak.