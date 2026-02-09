Kartal oh değil of çekti!

'GÜVEN'DİĞİ DAĞLAR YIKTI!'

Alanyaspor'un sahadan beraberlikle ayrılmasında Beşiktaş'ın eski futbolcusu Güven Yalçın'ın payı büyüktü. İki kez fileleri sarsan 27 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlılara karşı oynadığı üç maçtan üç golle ayrıldı. Güven'in, golleri sonrası eski takımına karşı çok fazla sevinmemesi dikkatlerden kaçmadı.

KENDİMLE GURUR DUYUYORUM

Hyeon-gyu Oh, Beşiktaş'ın evindeki ilk maçta oynadığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Güney Koreli futbolcu, "Kendimle gurur duyuyorum. Bu büyük kulüpte oynadığım için de gururluyum. Ancak üzgünüz, kazanamadık. Atmosfere inanamadım, rüya gibi bir stattı" ifadelerini kullandı.

AGBADOU ASİSTLE BAŞLADI

Dün akşam ilk kez siyah-beyazlı formayı giyen Emmanuel Agbadou oyuna tutuk başladı ancak daha sonra açıldı. Fildişili futbolcu, Hyeongyu'nun golüne asist yapan isimdi. Junior Olaitan, dinamik oyunuyla dikkat çekerken, Amir Murillo ise 78. dakikada takıma dahil oldu.

39'LUK VİCTOR GEÇİT VERMEDİ

Alanyaspor'un sezon başında transfer ettiği ve daha önce sadece Ziraat Türkiye Kupası maçlarında 5 kez forma giyen Paulo Victor, dün ilk Süper Lig maçına çıkarken Beşiktaş'ın galibiyete ulaşmasını engelleyen isimdi. Güncel piyasa değeri 50 bin Euro olan 39 yaşındaki Brezilyalı eldiven ağlarında iki top görmesine rağmen siyahbeyazlıların 8 şutunu çıkarmayı başardı. Kurtarışlarının 4'ü çok kritikti.



ERSİN'E ÖNCE DESTEK SONRA ISLIKLI TEPKİ

Maçtan önceki ısınma bölümünde taraftarlar, kaleci Ersin Destanoğlu'nu tribünlere çağırarak sevgi gösterisinde bulundu. 25 yaşındaki eldiven, bu desteğe alkışlarla karşılık verdi. Ancak Alanyaspor'un ikinci golü sonrası işler tersine döndü. Siyah-beyazlı futbolseverler, top Ersin'e geldiğinde ıslıklı protestoda bulundu.