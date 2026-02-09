Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Manisa FK'da Mustafa Dalcı'dan şok istifa!
Giriş Tarihi: 9.02.2026 11:44

Manisa FK'da Mustafa Dalcı'dan şok istifa!

1'inci Lig'de evinde Boluspor'u 4-1 yenerek yenilmezlik serisini 9 maça çıkaran ve Play-Off hattına bir adım daha yaklaşan Manisa Futbol Kulübü'nde teknik direktör Mustafa Dalcı görevinden ayrıldı.

DHA
Manisa FK’da Mustafa Dalcı’dan şok istifa!
  • ABONE OL

Siyah-beyazlıların başarılı teknik direktörü Mustafa Dalcı, karşılaşma bitiminde düzenlenen basın toplantısı sonrası görevinden ayrıldı.

Sezonun ilk yarısında düşme hattında devraldığı Manisa FK ile büyük çıkış yakalayan tecrübeli teknik adamın kararı camiada şaşkınlık yarattı. Manisa FK yönetimi ise alınan ayrılık kararı sonrası henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Mustafa Dalcı'nın Süper Lig'den bir kulüple görüşme halinde olduğu iddia edilirken yine 1'inci Lig'den birçok kulübün 52 yaşındaki teknik adama teklifler götürdüğü ifade edildi.

Taner Taşkın'ın yerine 14'üncü haftada göreve gelen Mustafa Dalcı, Manisa FK takımını düşme hattından çıkarıp Play-Off potasına doğru götürdü. Dalcı yönetiminde 11 maça çıkan Manisa ekibi 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 24 puan topladı. Boluspor galibiyetiyle 34 puana yükselen 12'nci basamaktaki Manisa Futbol Kulübü ile 7'nci sıradaki Ankara Keçiörengücü arasında sadece 3 puanlık fark kaldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Manisa FK'da Mustafa Dalcı'dan şok istifa!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz