Pereira: Olanlara gülesim geliyor!

Süper Lig'de bu sezonAlanyaspor'un teknik direktörü Joao Pereira karşılaşma sonrası hakemleri eleştirdi. Pereira,Penaltı sonrasında ne olduğunu herkes gördü. Gülesim geliyor. Herkes her şeyi gördü. Konuşacak çok şey var amaBeşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe dışında diğer takımları kimse konuşmuyor.ifadelerini kullandı.