Pereira: Olanlara gülesim geliyor!

Giriş Tarihi: 9.02.2026

Süper Lig'de bu sezon Fenerbahçe ve Trabzon ile berabere kalan, Beşiktaş'ı ilk yarıda yenen, dün 2-0'dan 2-2'ye razı olan Alanyaspor'un teknik direktörü Joao Pereira karşılaşma sonrası hakemleri eleştirdi. Pereira, "11'e 11 herhangi bir müdahale olmadan maçları oynamak istiyorum. Penaltı sonrasında ne olduğunu herkes gördü. Gülesim geliyor. Herkes her şeyi gördü. Konuşacak çok şey var ama Türk futbolu neden daha iyiye gitmiyor, düşündüğümüz zaman belki de sebep bu. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe dışında diğer takımları kimse konuşmuyor. Tüm Türkiye Beşiktaş'ın hakemlerle bizden 1 puan aldığına şahitlik etti. Şu an sadece mesleğinize saygı duyduğum ve mecbur olduğum için konuşuyorum. Yoksa konuşmak içinden gelmiyor" ifadelerini kullandı.

