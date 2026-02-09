Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor - Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıkıyor!
Trabzonspor - Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıkıyor!

Süper Lig'in 22.haftasında oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe maçının biletleri, bugün saat 13.00'te satışa çıkacak. İşte fiyatlar...

Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 22. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe, 14 Şubat Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşmanın biletleri 9 Şubat Pazartesi (bugün) saat 13.00 itibarıyla satışa sunulacak. Öte yandan 'Misafir Tribün' bilet satışının, İl Güvenlik Kurulu'nda alınacak karar doğrultusunda gerçekleştirileceği ifade edildi.

14 Şubat Cumartesi saat 20.00'de Papara Park'ta oynanacak maçın bilet fiyatları şöyle:

VIP Platinum - B: ₺ 20.000

VIP Platinum - A/C: ₺ 15.000

VIP Gold: ₺ 12.500

VIP Silver: ₺ 10.000

Batı Tribünler: ₺ 4.250

Doğu Tribünler: ₺ 3.750

Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü: ₺ 2.250

Güney - Kuzey Kale Arkası: ₺ 1.750

