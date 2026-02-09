Trabzonspor - Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıkıyor!

Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 22. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe, 14 Şubat Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadele, saat 20.00'de başlayacak.
Karşılaşmanın biletleri 9 Şubat Pazartesi (bugün) saat 13.00 itibarıyla satışa sunulacak. Öte yandan 'Misafir Tribün' bilet satışının, İl Güvenlik Kurulu'nda alınacak karar doğrultusunda gerçekleştirileceği ifade edildi.
14 Şubat Cumartesi saat 20.00'de Papara Park'ta oynanacak maçın bilet fiyatları şöyle:
VIP Platinum - B: ₺ 20.000
VIP Platinum - A/C: ₺ 15.000
VIP Gold: ₺ 12.500
VIP Silver: ₺ 10.000
Batı Tribünler: ₺ 4.250
Doğu Tribünler: ₺ 3.750
Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü: ₺ 2.250
Güney - Kuzey Kale Arkası: ₺ 1.750