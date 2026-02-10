Sergen Yalçın’ın sözleri olay oldu

Alanya beraberliği sonrası Beşiktaşlı taraftarlar, teknik direktör Sergen Yalçın'a yorumculuk döneminde kullandığı ifadeleri örnek göstererek tepki gösterdi. Ligde son 10 maçında 5 galibiyet, 5 beraberlik alarak 10 puan kaybeden tecrübeli hocanın daha önce ekranda söylediği, "Bu kadar yatırım yapıp bu ligde üçüncü olamıyorsan zaten başarısızsın. Senden şampiyon olmanı, kupa almanı kimse beklemiyor ki bari üçüncü ol. Birileri hocaya çalıştığı yerin neresi olduğunu anlatsın" şeklindeki ifadelerini hatırlatan siyah-beyazlılar, "Şimdi ne değişti hocam! 'Beşiktaş forması bile üçüncülüğe oynar' diyordun. Eleştirdiklerini kendin yaşatıyorsun" yorumları yaptılar.