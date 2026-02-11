Asensio’nun hayali ‘dünya’ya bedel!

F.Bahçe formasıyla adeta yeniden doğan Marco Asensio'yu milli heyecan sardı. ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde yapılacak Dünya Kupası'nda İspanya da favorilerden biri olacak. Bu kadro içinde yer almak isteyen Asensio da vites yükseltti. En son 8 Eylül 2023'te Gürcistan maçında İspanya formasını sırtına geçiren 30 yaşındaki oyuncu, kupaya gidebilmek için elinden geleni yapıyor. İspanya Milli Takımı'nın teknik patronu Luis de la Fuente'nin ekibinden biri Asensio'yu takibe aldı. Deneyimli yıldızın Fenerbahçe formasıyla oynadığı maçlar düzenli olarak analiz ediliyor ve performans raporları hazırlanıyor. Asensio'nun hem fiziksel durumu hem de sahadaki liderliği, İspanyol teknik heyetin dikkatini çekerken, bu performansını sürdürmesi halinde milli takıma yeniden davet almasına kesin gözüyle bakılıyor. Milli formayı 38 kez sırtına geçiren yıldız oyuncu, 2 gol atarken 14 defa da asist katkısı verdi.

'NE YAPTIN SEN ÖYLE!'

Fenerbahçe'de kariyer sezonunu yaşayan Marco Asensio, Gençlerbirliği karşılaşmasında topuğuyla yaptığı estetik asistle maça damga vurdu. 30 yaşındaki yıldız, ülkesi İspanya'da da manşetteki yerini aldı.

'EL MATADOR ÖNÜNE GELENI AVLIYOR'

MARCA'DA yer alan haberde, "El Matador Asensio, Süper Lig'de adeta önüne geleni 'avlamaya' devam ediyor. Yıldız isim, F.Bahçe'nin G.Birliği'ni 3-1 mağlup ettiği maçta bu kez 'Guti tarzı' topuk pasıyla yaptığı asistle yine belirleyici oldu" denildi.

'RESMEN GUTİ'YE DÖNÜŞTÜ'

AS'TA ise, "Asensio, ne yaptın sen! Hayatının asistini yapmak için resmen Guti'ye dönüştün" manşetiyle verilen haberde, "Muhteşem topuk pası asisti yaptı. Türkiye'de adeta formunun zirvesinde ve bunu her hafta ortaya koyuyor" ifadeleri yer aldı.