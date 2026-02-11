En güçlü aslan

Galatasaray bu sezon 4 kulvarda 34 resmi maça çıkarken, toplam 69 kez rakip ağları havalandırdı. Osimhen-Barış Alper-Yunus üçlüsü 41 gole direkt etki etti ve Aslan'ın yüzde 59 skor yükünü çekti. Rize deplasmanında tabelayı belirleyen bu üç oyuncuda Osimhen 15 golle zirvede yer alıyor. Barış Alper Yılmaz 8, Yunus Akgün 7 defa fileleri havalandırdı. Bu üç oyuncu birbirlerine yaptıkları 5 asist dışında diğer takım arkadaşlarına ise 11 gol pası verdi. Sane'nin yanı sıra Noa Lang'ın da kanat rotasyonuna girmesi hücumda Aslan'ın gücüne güç kattı.