Onuachu müjdesi!

Derbi hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'a dev golcüsü Paul Onuachu'dan müjdeli haber geldi. Son iki antrenmana sakatlığı nedeniyle tedbir amaçlı olarak dinlendirildiği için katılmayan 2.01'lik santrforun, son gerçekleşen çalışmaya dahil olması teknik heyetin yüzünü güldürdü. Nijeryalı futbolcunun, ciddi bir durumunun olmadığı ve Fenerbahçe sınavında oynayabileceği belirtildi. Bu arada sakatlığı bulunan ve 3 maçtır formasından uzak kalan Oleksandr Zubkov, yine çalışmada yer almadı. Trabzonspor, derbi hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek.

İSTANBUL'A KARŞI TEKKE AVANTAJLI

Trabzonspor, bu sezon teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde İstanbul takımları karşısındaki performansıyla parmak ısırtıyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Eyüpspor, Başakşehir, Kasımpaşa (x2) ve Karagümrük karşı 8 müsabakada Karadeniz devi, 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Hanesine 17 puan yazdırırken 7 puan yitirdi. Trabzonspor, İstanbul temsilcileriyle oynadığı maçlarda puanların %70.8'ini elde etti.