Bertuğ’un elmacık kemiği kırıldı

Başakşehir
'de Bertuğ Yıldırım'dan kötü haber geldi. 23 yaşındaki milli santrfor, 88. dakikada skoru 2-2'ye getiren kafa golünü attıktan sonra sonrası kendisini acı içinde yere bıraktı. Turuncu-lacivertli ekibin teknik direktörü Nuri Şahin, oyuncusunun elmacık kemiğinin kırıldığını açıkladı.
Bertuğ, bu sezon Süper Lig
'de 11 maçta kenardan gelip 5 gol attı.
ŞAHİN: MOTİVE ETMEDİ BENİ
8 maçlık yenilmezlik serisi biten Rams Başakşehir'in 37 yaşındaki genç teknik direktörü Nuri Şahin
, geçmişte Sergen Yalçın
'la aralarında geçen söylemlerle ilgili gelen soruya şu yanıtı verdi: "Ben Türk futbolunun güzelliği için uğraşıyorum. Hiç alanım olmayan yerler bunlar. %1 bile motive etmedi beni. Beşiktaş gibi büyük bir takıma hazırlık yaptım. Herkes Türk futbolunu ve Türkiye Ligi'ni konuşsun istiyorum. Başakşehir başarılı olsun diye sabah akşam çalışıyorum."