Trabzonspor’da Onuachu kendini aştı

Bordo-mavili ekipte 2023-2024 sezonunda forma giydiği 21 maçta 15 gol atan Onuachu, bu sezon bonservisiyle geldiği takımda oynadığı 19 lig maçında ise 16 gole ulaştı.

İlk döneminde maç başına 0,71 gol ortalamasıyla sezonu tamamlayan bordo-mavili futbolcu, bu sezonun geride kalan bölümünde ise 0,84 gol ortalaması yakaladı.

GOL KRALLIĞI YARIŞINDA ZİRVEDE

Paul Onuachu, ligin 22 haftalık bölümünde gol krallığı yarışında da zirvede yer alıyor.

Ligde 16 gol ile ilk sırada yer alan Nijeryalı oyuncuyu 15 golle Eldor Shomurodov, 13'er golle de Talisca ve Icardi takip ediyor.

GOLLERİN YÜZDE 37'SİNE İMZA ATTI

Paul Onuachu, Süper Lig'de takımının gollerinin yüzde 37'sine imza attı.

Ligde 22 maçta 43 kez rakip fileleri havalandıran Karadeniz ekibinde Nijeryalı futbolcu, 16 golle en skorer oyuncu olarak öne çıktı.

ONUACHU'NUN GOLLERİ

Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başlayan Karadeniz ekibinin galibiyet golünü atan Onuachu, 1-1 berabere biten 4. haftadaki Samsunspor ve 6. haftadaki Gaziantep FK maçlarında da takımı adına ağları havalandıran isim oldu.

Nijeryalı santrfor, 7. haftada 4-3 kazanılan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçında iki, 8. haftadaki 4-0 galip gelinen Zecorner Kayserispor ile 9. haftada 2-1 üstünlük sağlanan Çaykur Rizespor müsabakalarında da birer gol kaydetti.

Ligin 12. haftasında 1-1 biten Corendon Alanyaspor maçında takımının tek golüne imza atan Nijeryalı oyuncu, 13. haftada 4-3 kazanılan RAMS Başakşehir müsabakasında bir, 14. haftada 3-1 üstün gelinen TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasında da iki gol attı.

Cezası ve Afrika Uluslar Kupası nedeniyle 3 maç takımdan ayrı kalan Onuachu, döndükten sonra gollerine kaldığı yerden devam etti.

Bordo-mavili futbolcu, 2-1 galip gelinen 19. haftadaki Kasımpaşa maçı ile 1-1 beraberlikle tamamlanan 20. haftadaki Hesap.com Antalyaspor karşılaşmasında birer, 21. haftada 3-0 kazanılan Samsunspor müsabakasında da iki gol, son oynanan Fenerbahçe maçında da 1 gol attı.

Ligde 45 puanı bulunan bordo-mavili takım, Onuachu'nun gol attığı 13 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet elde ederek 28 puan elde etti.

46 MAÇTA 34 GOL

Paul Onuachu, Trabzonspor formasıyla 46 resmi karşılaşmada 34 gole imza attı.

Nijeryalı futbolcu, 2023-2024 sezonunda ligde 21 maçta 15, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 4 karşılaşmada 2 olmak üzere toplam 25 müsabakada 17 kez rakip fileleri havalandırdı.

Onuachu, bu sezon da ligde 19 mücadelede 16, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 karşılaşmada 1 gol kaydetmeyi başardı.