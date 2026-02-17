İşte Türkiye Kupası’nda 4. hafta programı

TURKUVAZ Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. haftanın programı açıklandı. 3-4-5 Mart tarihlerinde toplam 12 karşılaşmanın oynanacağı organizasyonda mücadeleler her zaman olduğu gibi ATV ve A Spor ekranlarından naklen ve HD kalitesiyle futbolseverlerle buluşacak. Beşiktaş ve F.Bahçe çarşamba günü saat 20.30'da maçlarını oynayacak.
3 MART SALI
13.00: Fethiyespor-Fatih Karagümrük
15.30: İstanbulspor-Boluspor
20.30: C.Alanyaspor-Galatasaray
20.30: Başakşehir-Trabzonspor
4 MART ÇARŞAMBA
14.30: Erzurum FK-Keçiörengücü
20.30: Gaziantep FK-Fenerbahçe
20.30: Beşiktaş-Çaykur Rizespor
20.30: Beyoğlu Yeni Çarşı-Kocaelispor
5 MART PERŞEMBE
20.30: Antalyaspor-Samsunspor
20.30: Eyüpspor-Konyaspor
20.30: Aliağa Futbol-Gençlerbirliği
20.30: Bodrum FK-Iğdır FK