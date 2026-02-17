Şifre tarihinde yazılı!

Şampiyonlar Ligi son 16 playoff turunda Galatasaray, bugün İtalyan ekibi Juventus'u konuk ediyor. RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayacak iki ayaklı eleme turu mücadelesinin rövanşı 25 Şubat Çarşamba Torino'da oynanacak. Cezası bulunan Lemina dışında ismi UEFA listesine eklenmeyen yeni transferler Renato Nhaga ve Can Armando Güner bugün Juventus sınavında kadroda olamayacak. Okan Buruk; Juventus'a özel önlem almayı düşünmüyor ve ideal kadro, ideal sistemle sahaya çıkmaya hazırlanıyor. 4-2-3-1 dizilişinde dört hücum oyuncusuyla galibiyet kovalayacak sarıkırmızılı takımda 10 numara pozisyonunda Yunus oynayacak. Osimhen'i kanatlardan Barış Alper ile Noa Lang tamamlayacak ve sakatlıktan dönen Sane ise kulübeden hamle oyuncusu olarak şans bulacak.

REKOR SIRASI OSİMHEN'DE

Hagi'yi geçerek Galatasaray'ın en golcü yabancısı olan İcardi'nin ardından gözler Osimhen'e çevrildi. Nijeryalı yıldız, Juventus'a gol atarsa, sarı-kırmızılı kulüple Avrupa kupalarında en fazla gol sevinci yaşayan isim olacak. Osimhen'in, Baros ve Nonda ile 12'şer golü bulunuyor.

KENAN YILDIZ'LA TAKİPLEŞİYORUZ

MAÇA ilk 11'de başlaması beklenen Barış Alper Yılmaz, "%100 hazırız" sözü ile mesajını verdi. A Milli Takım'dan arkadaşı Kenan Yıldız ile sosyal medyadan takipleştiğini söyleyen Barış, "Kenan ile maç hakkında konuşmadım ama takipleşiyoruz. Çok iyi bir insan ve futbolcu" dedi.

TANIDIK YILDIZ!

Şampiyonlar Ligi'nde 13. sırada kalıp G.Saray ile eşleşen Juventus, liginde ise 5. basamakta. Kenan Yıldız'ın bu sezon etkili formu dikkat çekerken milli futbolcu, 33 resmi maça çıktı ve 9 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

63 YILDIR EVİNDE İTALYANLARA GEÇİT YOK

GALATASARAY, Avrupa kupalarında 63 yıldır İtalya takımlarına karşı sahasında kaybetmiyor. 23 Ocak 1963'te Milan'a 3-1 yenilen Galatasaray, sonrasında İtalyan ekiplerini konuk ettiği 12 maçta 8 galibiyet ve 4 beraberlik yaşadı.