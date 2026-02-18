Bakasetas’ı sollayacak

Kiralık olarak Beşiktaş
'tan kadroya katılan Ernest Muçi
, bordomavili kulübün en etkili orta sahaları arasına şimdiden adını yazdırdı. Bu sezon 13 gol atarken 4 asisti de yanına ekleyen Arnavut futbolcu, 2022-23'te 13 gol kaydeden Anastasios Bakasetas'tan sonra en yüksek gol katkısı sağlayan orta saha oyuncusu oldu. Sezon sonuna kadar katkısının daha da artması beklenen Muçi'nin satın alınması ile ilgili karar ise hem teknik heyet hem de yönetimin sezon sonunda yapacağı toplantının ardından belli olacak. Ceza sahası dışından 3 kez fileleri bulan 24 yaşındaki oyuncunun yanı sıra Zubkov, Okay Yokuşlu ve Paul Onuachu da birer kez ceza sahası dışından ağları buldu.