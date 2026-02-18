‘Bizim yerimiz Avrupa’

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Trabzonspor deplasmanından 3-2 galibiyetle dönen, namağlup ünvanını sürdüren Fenerbahçe, rotasını Avrupa Ligi'nde yarın Nottingham Forest ile oynayacağı play-off maçına çevirdi.İtalyan hocanın, Samandıra'da yaptığı toplantılarda öz güven ve hedef vurgusunun ön plana çıktığı öğrenildi. Tedesco'nun,dediği belirtildi.