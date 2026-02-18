Erokspor fark attı liderliği devraldı

TRENDYOL 1. Lig'de 26. hafta heyecanı dün başladı. Zirve mücadelesini ilgilendiren karşılaşmada Esenler Erokspor, deplasmanda İstanbulspor'u 4-1 mağlup etti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğunu Erzurum'dan aldı.Ev sahibinin tek sayısı 26'da Muhammed Mert'ten geldi. İstanbul'da Mendy 90+4'te kızardı. Diğer sonuçlar: Iğdır FK, Hatayspor'u 2-0 mağlup etti. 5. dakikada skoru 1-0'a getiren Bacuna, 13'te Bruno'ya asist yaptı. Ümraniye, Boluspor'u 4-2 ile geçti. Soukou (32 ve 65), Batuhan (49), Atalay (56) farkı getirdi. Soukou 45'te penaltı kaçırdı. Bolu'nun golleri Lima (76) ve Yusuf'tan (89-kk) geldi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!