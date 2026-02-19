Dadaş destanı

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Trendyol 1. Lig'de Keçiörengücü ile Erzurum FK karşılaşması nefesleri kesti. Zirveye oynayan konuk takım Erzurum, 12'de Hüseyin Bulut'un golüyle geriye düştü. Beraberlik için saldıran Doğu ekibi, bir türlü istediği golü bulamadı.Keçiörengücü 36 puanda kaldı.