Dadaş destanı

Hüseyin’in golüyle geriye düşen Erzurumspor, müthiş bir geri dönüşe imza attı. 90+6’da Eren ve 90+9’da Sylla ile Keçiörengücü’nü devirerek liderliğe oturdu

Trendyol 1. Lig'de Keçiörengücü ile Erzurum FK karşılaşması nefesleri kesti. Zirveye oynayan konuk takım Erzurum, 12'de Hüseyin Bulut'un golüyle geriye düştü. Beraberlik için saldıran Doğu ekibi, bir türlü istediği golü bulamadı. Ancak son anlarda üst üste ataklarla Keçiören'i ablukaya alan Erzurum, önce 90+6'da yıldızı Eren Tozlu ile dengeyi getirdi. 90+9'da da oyuna sonradan giren Sylla kafa vuruşuyla galibiyeti getirdi. Ankara'yı bayram yerine çeviren mavi-beyazlılar, 54 puanla liderliğe yükseldi. Keçiörengücü 36 puanda kaldı.

