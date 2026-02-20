Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Çaykur Rizespor, Kocaelispor'u 2 golle geçti!
Giriş Tarihi: 20.02.2026 22:02

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasının açılış maçında Çaykur Rizespor, sahasında Kocaelispor'u 2-0'lık skorla mağlup etti ve 6 hafta sonra galip geldi.

Süper Lig'in 23. haftasının açılış maçında Çaykur Rizespor ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip, 2-0 kazandı.

Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golleri; 13. dakikada Mihaila ile 57. dakikada Samet Akaydin kaydetti. Recep Uçar'ın öğrencileri, bu galibiyetle birlikte 6 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Bu sonucun ardından Rizespor, puanını 24'e yükseltirken, Kocaelispor 30 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Rizespor, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Kocaelispor, Beşiktaş'ı ağırlayacak.

