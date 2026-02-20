Galatasaray’da Konyaspor maçı öncesi Osimhen şoku!

Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında yarın saat 20.00'de başlayacak müsabakada Konyaspor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılar, maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi. Dinamik ısınmayla başlayıp 2 grup halinde 8'e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
OSIMHEN KADRODA YOK
Öte yandan Galatasaray, kamp kadrosunu duyurdu. Kadroda, Nijeryalı golcü Victor Osimhen yer almadı.
Yapılan açıklamada, "Sağ dizinde ağrıları bulunan Victor Osimhen, tedbir amaçlı olarak T. Konyaspor maçı kamp kadrosuna alınmamıştır." denildi.
İŞTE KAMP KADROSU