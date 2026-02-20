Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Manisa FK Bodrum deplasmanında 3 puan peşinde
Giriş Tarihi: 20.02.2026 14:33 Son Güncelleme: 20.02.2026 14:40

Manisa FK Bodrum deplasmanında 3 puan peşinde

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında deplasmanda Bodrum FK'ya konuk olacak. Siyah-beyazlı ekip, zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig 27. hafta mücadelesinde deplasmanda Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlı ekip, zorlu Bodrum deplasmanından 3 puanla dönerek haftayı galibiyetle kapatmak istiyor.
Bodrum İlçe Stadyumu'nda 22 Şubat Pazar akşamı oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Ligde kritik haftalara girilirken puan kaybı yaşamak istemeyen Manisa FK, hazırlıklarını galibiyet parolasıyla tamamladı.

Teknik heyet ve futbolcular, mücadeleye odaklanırken siyah-beyazlılar deplasmanda taraftarını sevindirmeyi amaçlıyor.

SÜLEYMAN BAHADIR YÖNETECEK

Manisa Futbol Kulübü ile Bodrum FK arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Süleyman Bahadır yönetecek. Mücadelede Bahadır'ın yardımcılıklarını İbrahim Ethem Potuk ve Oğuzhan Yazır yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Levent Gümüşdere olacak.

